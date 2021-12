Yoli y Jorge relatan el duro momento que atraviesan tras perder al bebé que esperaban: "Era buscado y querido"

Desafortunadamente, la noticia que recibieron en la consulta por parte de la doctora no fue la que ellos esperaban, y es que la médica no encontraba el latido del bebé. La incertidumbre, los miedos y los nervios estaban presentes en ambos. Yoli y Jorge habían reconocido varias veces que, desde hace un tiempo, no están poniendo ningún tipo de precaución en sus relaciones ya que les encantaría ampliar la familia: