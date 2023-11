¡Hoy, el día va de madre e hijo! Jorge Cyrus está cansado de que su madre de la vida por todos y no se centre en ella misma; por ello, le ha preparado una serie de planes de lo más especiales. Después de visitar los monumentos más emblemáticos de Madrid , el influencer somete a su madre a un cambio de look radical y alucina con el resultado . Totalmente por sorpresa, el tiktoker lleva a Patricia al estilista de los famosos para cambiar su aspecto por completo.

Sin previo aviso para que no pueda echarse para atrás, Jorge Cyrus le prepara a su madre un cambio de look de infarto. Con ayuda de los mejores estilistas y después de muchos recelos, Patricia se deja llevar y acaba cambiado su imagen por completo. ¡Está irreconocible! Tanto es así, que su hijo se queda sin palabras al verla y la mismísima Patricia se echa las manos a la cabeza. ¡Se ha quitado 25 años de encima!

Con muchas ganas de que llegue este momento y después de un día repleto de emociones, Jorge Cyrus y su madre regresan a casa con muchas novedades que contar. Juan Manuel y Juan reaccionan al cambio de Patricia y sus caras lo dicen todo . ¿Estarán a favor de su nuevo look? ¡Descubre el gran cambio de la madre de Jorge Cyrus!

Jorge Cyrus y su madre pasan un día muy especial por Madrid, cargado de sensaciones y la matriarca de la familia deja a todos impactados con su nueva imagen. ¿Qué pensarán de su nueva apariencia? ¡Dale al play y no te pierdas el día de madre e hijo en el programa 3 de ‘Los Cyrus in the city’!