Jorge Cyrus tiene el corazón abierto y listo para enamorarse. ¿Será capaz de encontrar a su media naranja? En este nuevo capítulo de ‘Los Cyrus in the city’ el tiktoker ha tenido una imperdible cita a ciegas dónde ha pasado de todo. ¿Habrá encontrado a su hombre ideal? Quienes no se han perdido ni un solo detalle de este encuentro han sido Pabs Pérez y la madre del influencer. ¡Descubre cómo se las han ingeniado para estar al tanto de todo lo que ha pasado!

Esta semana en 'Los Cyrus in the city', Jorge Cyrus no desiste en su lucha por encontrar el amor verdadero y tiene una cita a ciegas bajo la atenta mirada de su amigo Pabs Pérez. ¿Será este primer encuentro el inicio de una bonita historia? ¡Dale al play y no te pierdas nada! Y recuerda que puedes adelantarte al preestreno exclusivo del siguiente capítulo, un día antes en Mitele Plus.