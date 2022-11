Yoli aclara sus sentimientos actuales por Jonathan y Jorge opina: "Ha cambiado de manera radical en los últimos meses"

Yoli no ha parado de recibir mensajes y comentarios desde que apareciera en el cambio de look radical de Jonathan Pérez . Por ello, después de retocarse la cara por completo y ver la reacción de Jorge al resultado , la que fuera concursante de ' Gran hermano ' ha querido aclarar cuáles son sus sentimientos reales por el padre de su hija y si ha cambiado su relación en los últimos meses. Además, Yoli no ha sido la única que ha querido contestar a las críticas, ya que Jorge se moja y opina sobre la relación de su mujer con su exmarido .

¡Jorge no puede más! Desde que salió el video de la reacción de Yoli al cambio de look de Jonathan, los mensajes no solo han sido a ella. Jorge no ha parado de recibir comentarios, insinuaciones o incluso confidencias sobre los que fueron pareja y ha terminado por estallar. En este capítulo, los dos se desahogan y hablan cada uno de su forma de entender la situación.