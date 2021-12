Judith Arias sigue abriéndose en canal para que conozcamos todo aquello que no muestra en sus redes sociales. Después de confesar que su familia no reaccionó bien al enterarse que estaba embaraza, la estrella de TikTok ha echado la vista atrás para recordar una de sus mayores locuras que hizo por amor. La influencer, al principio de su relación con Ángel Vargas, quiso demostrarle su amor de una manera muy original, tanto, que sus padres no podían saber lo que iba a hacer. Judith estaba muy contenta con su gran hazaña, sin embargo, la gente a la que le contaba lo que había hecho no hacía más que reírse de ella.