Marta Peñate habla sin filtros de su primer encuentro sexual con Tony Spina tras 'Supervivientes': "Me costó un poco"

Marta Peñate no se calla nunca nada y por eso ha dado mucho juego en su visita a 'Nos hemos liado'. Con Nagore Robles y Alba Carrillo se ha aventurado a contar cómo fue su primer encuentro sexual con Tony Spina cuando volvió de ' Supervivientes '. La sorpresa está en que por más ganas que se tuvieran, las cosas no salieron para ambos cómo esperaban. La canaria narra este comprometido episodio íntimo con su toque de humor tan característico y, ¡atentos a los detalles!

¿Habrá terminado ella con el mito de que tras 'Supervivientes' no se pierde la libido? ¿Salieron fuegos artificiales de esa habitación nada más encontrarse? Marta Peñate nos deja una pista: "Me costó un poco", han sido sus palabras y para conocer el resto no te puedes perder este divertido vídeo.