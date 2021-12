Lucía Sánchez e Isaac se quedan sin casa en Navidad y se tienen que ir a Barcelona: "Estamos muy agobiados"

Como cada miércoles, Lucía Sánchez nos cuenta en su canal de mtmad todas las novedades de su vida, y esta semana las noticias no son buenas. Después de prometer que enseñaría su nueva casa, la exconcursante de 'La última tentación' tiene que faltar a su palabra debido a un imprevisto. Y es que, a escasos días de las navidades, Lucía ha tenido que aceptar que su casa no está lista y ha tenido que decidir en el último momento que se va unos días a Barcelona a casa de la familia de su novio para no quedarse en la calle. Según ella misma cuenta, ha sido un palo tremendo para la pareja, que quería estrenar su nueva vida juntos cuanto antes.