Marta Jurado y Adrián Tello se han sincerado por primera vez sobre el problema más grave de su relación. Después de ver juntos contenido para adultos y conocer la impactante propuesta de Adrián, los que fueran concursantes de 'Secret Story' han querido abrirse sobre el momento por el que están pasando actualmente. La pareja no suele mostrar la parte negativa y parece que todo siempre les va muy bien, pero no es así. Después de mucho tiempo callado, Adrián se ha enfrentado a esta conversación con Marta, en la que le ha dicho todo lo que no le gusta y no funciona en estos momentos.