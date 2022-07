Rosario Matew cuenta toda la verdad sobre el fin de su amistad con Sandra Férriz: "Me quiero desahogar y hablar sin tapujos"

En el capítulo de hoy, Rosario no solo ha querido dedicarle unas duras palabras a la que fuera su amiga. Y es que Álvaro Boix tiene mucho que ver en el origen de este conflicto. A la influencer no le ha hecho nada de gracia el buen rollo que tienen en la actualidad Sandra y su exnovio, por lo que también ha cargado sin piedad contra él. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado lo mucho que Sandra odiaba a Álvaro, por lo que no entiende su actual relación. Además, Rosario ha destapado algunos episodios jamás contados de su ruptura con Álvaro, en la que llegó a ser insultada por el que fuera su chico. ¿Logrará perdonar esta traición de Sandra?