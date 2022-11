Marina Ruiz explica cómo está con Omar Sánchez tras pillarla en su casa con Antonio José: "Tengo ganas de explotar"

Las noticias vuelan y después del revuelo ocurrido en el reality por culpa de la relación entre Raquel y Omar, Marina no ha podido evitar saltar tras enterarse de que ¡Se casa! Y la mayoría de vosotros os preguntaréis con quién, pues con su ex. Marina da su opinión en exclusiva sobre el futuro enlace y es muy crítica con Raquel, ya que asegura que no salen las cuentas y no se fía en absoluto de la que en un momento estuvo con su novio.