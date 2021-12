Victoria Caro está muy nerviosa y emocionada. Después de que su chico le propusiera dar un paso de lo más importante en su relación, la estrella de TikTok también ha querido demostrarle su amor a Iván Cañellas tatuándose su inicial para siempre. Victoria ha decidido inmortalizar su amor de una manera muy romántica y sin que nadie lo supiera... Pero las reacciones no se han hecho esperar. La influencer ha querido mostrar el tatuaje a sus abuelos, a su padre y a su hermano, y… ¡no han reaccionado cómo ella se esperaba! Y es que Victoria no ha tenido la aprobación de algunos de ellos. Pero no le ha importado nada... Muy ilusionada con este sorprendente gesto de amor, la it-girl le ha enseñado su nuevo tatuaje a su novio y él ha reaccionado en exclusiva al verlo por primera vez.