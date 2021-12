Fiama Rodríguez vuelve con Hugo y amplían la familia: "Nunca he dicho que sea una chica coherente"

Tras su salida de 'La casa de los secretos', Fiama estaba hecha un lío y, pese a haber intentado olvidar la traición de Hugo con otra chica, las dudas e inseguridades habían provocado que no pudiera perdonar lo sucedido... ¡Hasta ahora! Durante su última visita a Valencia, en la que pretendía recoger todas sus pertenencias de la casa que compartían, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha tenido una recaída con su chico que ha marcado un antes y después en su relación. Segura de su decisión, pero con miedo de que todo esto vuelva a salir mal, Fiama ha contado públicamente cómo ha sido su reconciliación. Además, más unidos y reforzados que nunca, la pareja ha dado un nuevo giro a su historia de amor, ampliando la familia:

Consciente de las críticas que va a generar la impactante noticia, Fiama ha pedido compasión, asegurando que "nunca ha dicho que sea una chica coherente". ¡Dale al play de este nuevo capítulo de 'Yes to all' y entérate de todo lo que nos ha contado, en exclusiva en mtmad!