Kerem Bürsin anuncia proyectos en España: "He pensado comprarme una casa"

Y es que el protagonista de 'Love is in the air' lleva meses estrechando sus lazos con España . Desde que visitara por primera vez nuestro país en el mes de octubre para ser embajador de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, los viajes del actor se han sucedido y ha hecho grandes amistades aquí, tal y como pudimos comprobar en Semana Santa. Fue entonces cuando descubrimos la buena sintonía que tiene con Antonio Banderas, al que conoció tras acudir al Festival de Málaga y con quien parece tener un proyecto en marcha a juzgar por sus declaraciones.

De lo que ambos se traen entre manos no han trascendido datos pero lo que ha manifestado Bürsin es que muy pronto tendremos noticias suyas de nuevo. "No creo que pueda decir nada, pero pronto habrá una sorpresa", ha confesado el actor, que ha revelado también se está planeando muy seriamente la posibilidad de buscar casa aquí. "Esta ciudad es muy bonita. Creo que lo que la hace más atractiva y hermosa es la atmósfera que crea la gente. Lo he estado pensando mucho. Creo que sería bueno, me gustaría ver cómo es vivir en España", ha contado en su último viaje a España. ¿Habrá mudanza a tierras españolas? Todavía no hay nada claro pero estamos seguros de que los fans le recibirían con los brazos abiertos.