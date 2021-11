Hande Erçel y Kerem Bürsin se llevan cuatro premios en los Ayakli Gazete y derrochan complicidad

Los actores fueron los grandes triunfadores en los Ayakli Gazete

La pareja derrochó complicidad durante la entrega de premios

Los protagonistas de 'Love is in the air' siguen recibiendo buenas noticias. La serie que les ha convertido en estrellas internacionales les ha dado una nueva alegría. Dos meses después del final de la ficción en Turquía, la pareja se ha convertido en la gran triunfadora en los premios Ayakli Gazete. Hasta en cuatro ocasiones tuvieron que subir al escenario a recoger sus premios.

La pareja no falló en ninguna de las cuatro categorías en las que estaban nominados e hicieron pleno. En una divertida y emocionante gala, los protagonistas de 'Love is in the air' no solo lograron los premios al Mejor actor y la Mejor actriz de comedia sino que también se alzaron con el premio a la Mejor pareja de televisión, un galardón que recogieron juntos y con el que demostraron una vez más la gran sintonía que existe entre ellos.

Pero no solo se llevaron premios a título personal sino que también fueron los encargados de recoger el premio a la Mejor comedia romántica, un premio que reconoce sin duda el gran fenómeno en el que se ha convertido la serie turca, que ha arrasado fuera de sus fronteras y que ha supuesto el espaldarazo definitivo para sus dos actores protagonistas (según ha trascendido Hande Erçel tiene la intención de mudarse a Estados Unidos próximamente).

Hande Erçel recibió una sorpresa a su llegada a la gala

Aunque estaban preparados para recibir los premios para lo que no estaba preparada Hande Erçel era para la sorpresa que le preparó un periodista a su llegada a la gala. Nada más llegar al photocall la actriz, que cumplía años al día siguiente de la gala, recibía una pequeña magdalena con una vela como felicitación anticipada. Visiblemente emocionada, la protagonista de 'Love is in the air' agradeció el detalle. Además, muy agradecida con la sorpresa tuvo la deferencia de pedir un deseo que quiso compartir con todos los periodistas que se encontraban presentes en el momento. "Muchas gracias, pediré un deseo para todos. Espero que el resto del año sea tan bueno como ya lo ha sido, muchas gracias", decía la actriz, que posaba junto a su chico.

