No es la primera vez que Marta Peñate habla de todas las trabas con las que se ha encontrado para quedarse embarazada, pero en ‘Un cuento imperfecto’, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se abre en canal para sincerarse sobre todo lo que siente al respecto. Ante esto, Tony Spina se declara a Marta como nunca, tras confesar su frustración por sus problemas para ser madre. Su novio le dedica unas palabras de aliento y asegura que no le hace falta tener un hijo para ser feliz con ella, ya que está completamente enamorado de su novia.

Después de poner sobre la mesa la posibilidad de que Marta y Tony no logren tener un hijo mediante la fecundación in vitro, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido dejar claro lo que siente por su novia. La influencer, que ha estado muy frustrada ante los continuos impedimentos que ha tenido para quedarse embarazada, escucha atentamente a su pareja, el cual aclara que no le importa que su sueño no se haga realidad, porque lo más importante para él es ella. ¡Una declaración de amor en toda regla!