Lola cuenta todos los detalles sobre su relación con su novio, Alex: “Me le quedo mirando y me muero de amor”

Lola Mencía no puede ocultar la ilusión de estar enamorada de nuevo. Después de contar toda la verdad sobre sus problemas de convivencia con Diego Pérez y hablar de su nuevo novio, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha decidido no esconderse más y contarnos todos los detalles sobre su situación sentimental y su relación con Alex, el chico que le ha robado el corazón. Se conocieron hace muchos años pero hace unos meses algo cambió en ellos para empezar a verse de una forma más especial. La influencer no ha tenido buena suerte con sus últimas parejas pero parece que esto ha cambiado gracias a Alex. Sin embargo, aunque su relación parece perfecta, al principio tuvieron que superar algún que otro traba que se les ponía en el camino para poder comenzar su historia de amor. ¿Qué se le resistía a la pareja?