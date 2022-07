Jorge Moreno se enfrenta a Yoli en su reencuentro tras ‘Por siempre o jamás’: “Tienes muchas caretas”

Por fin ha llegado el momento de que Yoli y Jorge den la cara se enfrenten a todas las polémicas. Después de opinar con su madre sobre ‘Por siempre o jamás’ , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ y Jorge Moreno se sientan para hablar, por primera vez, de todo lo ocurrido en el reality. Aunque parecía que iba a ser un encuentro calmado para intercambiar opiniones, el ambiente se ha caldeado y Jorge no ha dudado en cargar contra Yoli y echarle en cara su comportamiento en el reality . La de Albacete ha intentado calmar los ánimos, pero no ha conseguido calmar la furia de Jorge. El marido de Yoli tiene muchas cosas guardadas y confiesa lo que realmente piensa de su mujer . ¿Tiene Yoli algo que esconder? ¿Por qué está tan enfadado Jorge?

Yoli nunca ha comprendido por qué Jorge no se ha borrado el tatuaje de su ex que tiene en una zona muy concreta de su cuerpo, como dejó claro en el reality. La pareja sigue sin ponerse de acuerdo en la importancia y la exconcursante de ‘Gran Hermano’ carga contra su marido. Sin embargo, Jorge desvela el motivo real por el que no se ha quitado el tatuaje todavía. ¡Descúbrelo aquí!