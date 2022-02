Bea Retamal, tercera participante confirmada de 'Celebrity Game Over'

¡Por fin podemos compartirlo con vosotros! Bea Retamal es la tercera participante oficial de 'Celebrity Game Over'. La ganadora de 'GH' se une a Gal·la Mora y a Manuel González en esta nueva aventura llena de ilusión. ¡No tiene ni idea de lo que le espera! La valenciana no solo tendrá que hacer frente a todas las mentiras que ha intentado esconder, también tendrá que pasar por situaciones realmente terroríficas. ¿Estará preparada para enfrentarse a todas sus mentiras? ¡No te pierdas la reacción de Bea al descubrir que su estancia en ‘Celebrity Game Over’ no es lo que esperaba!