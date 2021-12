El camino para convertirse en un actor de éxito no es fácil. Si no que se lo digan a Kerem Bürsin. El protagonista de 'Love is in the air', que ha hablado en exclusiva para Divinity, ha revelado todo lo que hizo para poder salir adelante antes de ser uno de los intérpretes turcos con más populares de su país y con proyección internacional. Y es que, aunque ahora es una estrella mundial, no siempre fue así.